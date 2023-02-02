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Yalı Çapkını son bölümle ilgili flaş iddia! Seyran'ın o sahneleri hemen değiştirildi

02.02.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını' dizisindeki son bölümlerde Pelin karakterine ağırlık verilmesi Seyran fanlarını kızdırmıştı. Reytingleri de düşmeye başlayan diziye dair tepkiler işe yaradı. Yalı Çapkını'ndaki o sahneler kaldırıldı.

Yalı Çapkını son bölümle ilgili flaş iddia! Seyran'ın o sahneleri hemen değiştirildi

Yalı Çapkını dizisinde Buçe Buse Kahraman’ın canlandırdığı Pelin karakterinin çok fazla öne çıkartılmasına kızan izleyiciler, geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir kampanya yapıp tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterinin geri planda kalması herkesi rahatsız etti.

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Son olarak ise Ferit'in eski aşkı Pelin'i eve getirmesi tepkilere neden oldu. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; Yalı Çapkını son bölüm finalinde Ferit'in İfakat'la konuşup boşanmak istediğini ailesine iletmek istediğini söylediği sahneler vardı.

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FİNAL APAR TOPAR DEĞİŞTİ

Üstelik bu sözlere Seyran kulak misafiri oluyordu. Seyircilerin sosyal medya baskısı başarılı oldu ve diziye revize sahne yazıldı. Final apar topar değiştirildi.

O sahneler yerine Seyran’ın (Afra Saraçoğlu), Ferit’in (Mert Ramazan Demir) tüm engellemelerine rağmen yalıyı basıp Pelin’in saçına yapıştığı sahne çekildi.

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