Yalnız nasıl yazılır, yalnız yazımı nasıl olmalıdır? Yalnız mı yoksa yanlız mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünyadaki en zengin dillerden biri de Türkçedir. Genel olarak yazıldığı gibi okunan bir dildir. Bu nedenle bazı kelimeler yanlış telaffuz edildiğinde telaffuz edildiği şekilde yazılarak hataya düşülür. Yalnız ve yanlış kelimeleri de en çok hatalı yazılan kelimeler arasında yer alır. Yalnız kelimesi için Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıfat, bağlaç ve isim türlerinde beş farklı tanım yer alır. Bu tanımlara göre yalnız kelimesi sıfat olarak tek başına anlamına gelir. Zarf olarak ise yalnız kelimesi sadece, yanında başkaları olmadan anlamındadır. Bağlaç olarak ama yerine kullanılabilen yalnız kelimesi ruh biliminde isim türündedir. Toplum ilişkilerinden yoksun olan, yoksun bırakılan ya da kendi tercihi ile toplumdan ayrı olan kişiler için bu kelime kullanılır. Yalnız kelimesi atasözlerinde, deyimlerde ve birleşik kelimelerde de yer alır.

Yalnız nasıl yazılır?

Genelde yalnız yazımı en sık karıştırılan kelimeler arasında yer alır. Yalnız kelimesi yazılırken genel olarak hataya düşülür. Yanlış kelimesi ile karıştırılarak “yanlız” şeklinde yazılabilir. Ancak bu kelimenin doğru yazımı “yalnız” şeklindedir.

Türk Dil Kurumuna göre yanlız doğru yazılışı değildir. Yanlız TDK üzerinde yer alan tanımlardaki gibi “sadece, ama, tek başına” gibi anlamları olan ve “yalnız” olarak yazılması gereken bir kelimedir. Yalnız kelimesinin doğru yazılışına örnek olarak şu cümleler verilebilir: