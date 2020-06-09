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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.06.2020 23:22 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 57 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Mevsim Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.S.’den (57) haber alamayan yakınları eve geldi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 57 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Mevsim Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.S.’den (57) haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları E.S.’yi evde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından E.S.’nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başladı.

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İmsak
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Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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