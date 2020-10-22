Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi üzerinde ikamet eden 49 yaşındaki Şaban İ.’den iki gündür haber alınamayınca durum jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, ikamet sahibinin kapıya çıkmaması üzerine durumdan şüphelenilerek evin kapısı açıldı. Hareketsiz şekilde yatan Şaban İ.’nin acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığınca Şaban İ.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Şaban İ.’nin kesin ölüm sebebi ise yapılan otopsi ile belirlenecek. Şaban İ.’nin cenazesi ise hastane morguna kaldırılacak.

