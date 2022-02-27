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Yalnızçam Kayak Merkezi kayakseverlerle doldu

27.02.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızçam Kayak Merkezi kayakseverlerle doldu

Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan ve sarıçamlar arasındaki pistleri ile öne çıkan merkeze gelenler, güneşli havada kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, çok sayıda kayakseverin hafta sonunu Yalnızçam'da kayak yaparak değerlendirdiğini söyledi.

Güneşli havanın merkeze ayrı güzellik kattığını dile getiren Demirci, "Şubat ayının son haftasına rağmen yoğun katılım vardı. Havanın güzel olması talebi artırdı. Bizim için Yalnızçam Kayak Merkezi hafta sonlarının olmazsa olmazı." dedi.

Demirci, Yalnızçam'ı tercih edenlerin buradan memnun ayrılmalarını sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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