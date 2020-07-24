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Yalnızlıktan sıkılınca sahiplendiği keçiyle dost oldu

UŞAK HABERLERİ  | 24.07.2020 09:29 | Son Güncelleme

Uşak’ta kimsesi olmayan Yılmaz Uluğ, bir sene önce 250 TL’ye satın aldığı keçi ile arkadaş oldu.

Uşak’ta kimsesi olmayan Yılmaz Uluğ, bir sene önce 250 TL’ye satın aldığı keçi ile arkadaş oldu. Yılmaz Uluğ, dostu için “Dostluğu çok iyi, arkadaşlığı çok iyi” dedi.
Uşak’ta Ünalan Mahallesi’nde yaşayan Yılmaz Uluğ, geçtiğimiz sene doktora gitti. Doktorun kimsesiz yaşan Uludağ, "Senin bir arkadaş, dost bulman lazım” tavsiyesi üzerine önce bir köpek sahiplendi. Mahalle sakinlerinin köpekten rahatsız olması üzerine köpeği bir tanıdığına veren Uluğ,2 aylık bir keçi satın aldı. 2 aylıkken 250’te ye satın aldığı keçiye gözü gibi bakan Uludağ, dostunu park ve caddelerde gezdiriyor.

Yalnız yaşadığını ve kimsesi olmadığını belirten Yılmaz Uluğ, “Yalnızlıktan bunaldım. Doktora gittim, ’Senin bir arkadaş, dost bulman lazım’ dediler. Köpek buldum ama komşular rahatsız oldu onu başka birine verdim. Ben de keçi buldum. Keçi bana insanlardan bin kat daha iyi geldi, dostluğu çok iyi, arkadaşlığı çok iyi, benim için hainlik düşünmüyor. Benden sadece sevgi ve yemek istiyor. Başka bir şey istemiyor. İki aylıkken 250 TL’ye aldım, bir senedir bakıyorum.” ifadelerini kullandı.
Yılmaz Uluğ, dostu olan keçiyi besleyerek, ilerleyen zamanda yavrulatmak istediğini de belirtti.

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