Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk: "17 milyon icra artı 20 milyonun üzerinde bir para yok ortada"

Yalova Belediyesi, bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ödenemeyen borçlar için İller Bankasından 50 milyon lira kredi alacak.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk başkanlığında tedbirler kapsamında yapılan olağanüstü toplantıda, belediye meclisi ödenemeyen borçlar için İller Bankasından alınması planlanan nakit kredi desteğini görüştü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya değinilen toplantıda söz alan Mali Hizmetler Müdürü Serkan Şahin, kurumun hesaplarında yapılan incelemede 20 milyon liranın kurumdan alacağı olanlar yerine olmayan üçüncü kişiler üzerinden aktarıldığının tespit edildiğini söyledi.

Ayrıca belediyenin borçlu olduğu esnafa 3-5 bin lira gibi küçük ödemeler yapıldığını, 94 bin lira alacağı olan bir esnafa icra kanalıyla 138 bin lira ödendiği örneğini veren Şahin, şunları aktardı:

"Bu şekilde 44 bin lira fazla ödeme yapılmıştır. Böylece ödeme yapamayan, banka hesaplarına geçen ay haciz konulmasıyla karşı karşıyayız. Yani para kaybının yanında maddiyat ölçekli itibar kaybı da mevcuttur. Ancak belediyemizin zorunlu ve yapılması gereken hizmetleri yapması gerektiğinden belediyenin gelirleriyle borçların 5 yıl süresince düzenli olarak ödenemeyeceği, bu 5 yıl içerisinde ödenemeyen borçlar için yaklaşık 53 milyon lira gibi bir faiz ödeneceği tespit edilmiştir."