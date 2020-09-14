Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talebi reddedildi

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili açılan davada, savcılığın itirazı üzerine dosyanın gönderildiği Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi de Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı çıkarılması talebini reddetti.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile tutuklu 16 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, savcılık Salman'ın tutuklanmasını talep etmiş ancak mahkeme tarafından reddedilmişti.

Savcılığın, Salman hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması, aksi halde itirazının değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesine sevk talebi üzerine dosya bu mahkemeye gönderildi.

Dosyayı inceleyen mahkemenin, Vefa Salman hakkında verilen tutuklama talebinin reddine dair ara kararın usul ve yasaya uygunluğundan dolayı yakalama emri çıkarılması ve tutuklama talebini reddettiği öğrenildi.