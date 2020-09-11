Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi

Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile tutuklu 16 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile birlikte 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, savcılık Salman'ın tutuklanmasını talep etmişti.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan rapordaki ifadelere de yer veren savcılık, Salman'ın, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tüm işlemleri gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğunu, 2014-2020 yılları arasında sahte muhasebe fişi ve gönderme emri tanzim edilip, sahte belgelere istinaden toplam 20 milyon 739 bin 664 lira paranın zimmete geçirildiği dönemde belediye başkanı olduğuna dikkati çekti.

Salman'ın zimmet suçunun müşterek faili olduğuna yazısında yer veren savcılık, şu ifadelere yer verdi:

"Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğu hususunda kuvvetli suç şüphesi gösteren olguların varlığı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın yasadaki üst haddi, zimmetine geçirildiği iddia edilen miktarlar, zimmet olayının sanığın belediye başkanlığı yaptığı dönemde, uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiş olması, henüz dinlenmemiş tanıklar üzerinde baskı kurma ve yargılamanın ilerleyen aşamalarında kaçma ihtimali birlikte değerlendirildiğinde tutuklama kararının reddine karar verilmesinin yerinde olmadığı, açıklanan nedenlerle tutuklama talebinin reddi kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılması, aksi halde itirazımızın değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur."