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Yalova Belediyesi akıllı vezne sayısı 6’ya çıkardı

03.01.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Belediyesi’ne yapılan ödemelerin daha kolay gerçekleştirilebilmesi amacıyla daha önce 3 noktada bulunan akıllı vezne sayısı 6’ya çıkarıldı.

Yalova Belediyesi akıllı vezne sayısı 6’ya çıkardı

İlk olarak Gaziosmanpaşa Caddesi (Abdulhamid Han Ortaokulu), Şehit Ömer Faydalı Caddesi (RDKM Karşısı) ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına (Kentsel Dönüşüm Ofisi) konulan akıllı veznelerin yenileri; Paşakent Mahallesi (Muhtarlık Binası), İsmetpaşa Mahallesi Rasim Koçal Caddesi (Asayiş Şube Müdürlüğü Karşısı) ve Samanlı Köyü’nde (Muhtarlık Binası) hizmet vermeye başladı.

Faaliyete geçen akıllı vezneler hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri, “Vatandaşlarımız daha kolay ve daha hızlı ödemelerini gerçekleştirebilmeleri için daha önceden toplam 3 noktada akıllı veznelerimiz hizmete girmişti. Ardından ihtiyaç duyulan Paşakent Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi ve Samanlı Köyü’ne toplamda 3 akıllı veznemizi hizmete soktuk. Toplamda 6 akıllı veznemizle vatandaşlarımız su dolum kartlarını doldurabilecek ve aynı zamanda belediyemizle alakalı tüm ödemelerini kredi kartlarıyla yapabilecekler” açıklamasında bulundu.

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