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Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

YALOVA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit G'nin şoförü B.E, sekreteri B.T. ve soruşturmada adı geçen şirketlerden birinin muhasebe personeli olarak görev yapan O.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki ifadeleri sürüyor.

- Soruşturma

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de gözaltına alınarak Yalova'ya getirilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. de yakalanmıştı. Bu kişilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Reşat E, Şenay Reyhan K. ve Bekir B. tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Halit G.'nin sekreteri B.T, şoförü B.E. ve soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adliye Gözaltı Yalova Yalova Belediyesi

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