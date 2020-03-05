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Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 şüpheli adliyede

YALOVA HABERLERİ  | 05.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 şüpheli adliyede

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Mart'ta yakalanan A.R.A, T.K, A.D, T.D. ve T.T'nin emniyette işlemleri tamamlandı.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen şüpheliler, Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Bu kişilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor.

- 14 şüpheli tutuklandı

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B'nin de 3 Mart'ta tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükselmişti.

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Sabah
07:24
Öğle
13:19
İkindi
16:31
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

Yalova Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Marmara Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Çiftlikköy Eczanesi
Ciftlikkoy
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