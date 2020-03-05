Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 şüpheli adliyede

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B'nin de 3 Mart'ta tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükselmişti.

