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Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

YALOVA HABERLERİ  | 02.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve daha önce 9 kişinin "resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandığı soruşturmada, belediyeden usulsüz olarak para aldıkları iddia edilen A.R.A, T.K, A.D, T.D. ve T.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda bu kişiler yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete getirilen zanlıların, belediye personeli olmadığı öğrenildi.

Geçen hafta yakalanarak emniyetteki işlemleri süren 5 şüphelinin ardından en son gözaltına alınan bu kişilerle şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

- 9 şüpheli tutuklandı

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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Belediye Gözaltı Soruşturma zimmet

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Yalova Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Dörtyol Eczanesi
Merkez
Özkaya Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Işıl Eczanesi
Cinarcik
Çakıl Eczanesi
Ciftlikkoy
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