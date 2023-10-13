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Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasının görülmesine devam edildi

13.10.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Tutuksuz yargılanan 38 sanık arasında yer alan eski Belediye Başkanı Vefa Salman ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç duruşmaya katılmadı.

Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davada, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra istifa eden Vefa Salman'ın da aralarında bulunduğu 38 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 2009-2014 yıllarında görev yapan eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal'ın aralarında olduğu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Soruşturma sürecinde görevinden uzaklaştırıldıktan sonra milletvekili aday adaylığı için istifa eden eski Belediye Başkanı Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ise celseye katılmadı.

Savunmasını yapan Koçal, her seçim sürecinde iftiralara maruz kaldığını belirterek, görevini başarıyla yürüttüğünü ve onuruna zarar verecek davranışta bulunmadığını söyledi.

Sanıklardan muhasebe görevlisi Reşat E'nin görevlendirme yazısının kendi döneminde çıkarılmasına değinen Koçal, toplu kalite yönetimi uygulaması nedeniyle 2013'te tüm personele görevlendirmeler yapıldığını anlattı.

Koçal, kendi dönemiyle ilgili Reşat E'nin tahrif ettiği belgelerle bağlantılı herhangi bir bilgi veya evrak bulunmadığını savunarak, bu nedenle beraatini talep etti.

Mahkemeden savunma için süre isteyen sanık Salman'ın avukatı, 2014 yılı öncesi başlayan olayın Salman'ın başkanlığı döneminde de devam ettiğini ileri sürdü.

Ek süre talebinde bulunan sanık Güleç'in avukatları, sonraki celse için mahkemeden özellikle yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2024 sonrasına tarih verilmesini istedi.

Sanık müteahhit Bekir B. ise avukatının bir operasyon kapsamında tutuklandığını dile getirerek, bu nedenle mahkemeden avukat atanması talebinde bulundu.

Yalova Belediyesinin avukatı, belediyenin gördüğü zarara dikkati çekerek, bilirkişi raporlarında başkan ve başkan yardımcısının suça iştirak ettiğinin savcılık mütalaasında da görüldüğünü belirterek, bu nedenle sanıklara mütalaada istenilen cezaların verilmesi gerektiği görüşünü aktardı.

Cumhuriyet savcısı da sanıkların mütalaada belirtilen suçlardan dolayı ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğini iletti.

Mahkeme heyeti, avukatların savunma için ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 28 Aralık'a erteledi.

SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişinin tahliye edilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

Usulsüz ödeme iddialarına ilişkin 2009-2014 dönemi Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ve 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma dosyası davayla birleştirilmiş, dosyada yargılanan sanık sayısı 34'ten 38'e yükselmişti.

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