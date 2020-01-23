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Yalova'da aracın önünü kesen şahıs pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

YALOVA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Yalova’da hasımlarının arabasının önünü kesen şahıs, elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı. Araca defalarca ateş eden şahıs, hasımlarını da pompalı tüfekle kovaladı. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

Olay Gaziosmanpaşa Mahallesi Yenidoğan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Daha önceden aralarında husumet olan şahısları takip eden A.Ö, aracı ile yolu kapadı. Ardından araçtan elindeki pompalı tüfekle inen A.Ö, hasımlarının aracını pompalı tüfekle kurşunlamaya başladı. Defalarca ateş eden A.Ö, araçtaki şahısların kaçmaya başlaması üzerine yanındaki arkadaşları ile birlikte şahısları kovalamaya başladı. Şehrin ortasında yaşanan bu dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRDİ

Çok sayıda insanın bulunduğu caddede yaşanan olayda şans eseri yaralanan ve ölen olmadı. A.Ö’yü çevredeki esnaf ve vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri A.Ö, M.G., M.M.K., B.U. ve G.K.’yi kullandıkları suç aletleri ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)

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Pompali Tüfek Yalova

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