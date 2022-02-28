Yalova depreme dayanıklı 400 yataklı hastanesine nisanda kavuşacak

SITKI YILDIZ - Yalova'da 500'e yakın deprem izolatörü ile donatılan modern imkanlara sahip devlet hastanesinin inşasında son aşamaya gelindi.

Sağlık Bakanlığınca 2019 yılında 233 milyon liraya ihale edilerek yapımına başlanan Yalova Devlet Hastanesi inşaatında yüzde 97 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, AA muhabirine, 400 yataklı planlanmasına rağmen gerektiğinde hastanenin 615 yatak kapasitesine yükseltilebileceğini söyledi.

Eray, tesiste 140 poliklinik, 97 yoğun bakım yatağı, biri hibrit 17 ameliyathanenin bulunacağını bildirdi.

Ayrıca, daha önce Yalova'da bulunmayan yanık ve kemoterapi ünitelerinin yer alacağını aktaran Eray, mevcut 23 yatakla hizmet verdikleri diyaliz ünitesinin kapasitesinin yeni binada 35 yatağa çıkarılacağını dile getirdi.

Doğum bölümlerinin de kapasite nitelik bakımından geliştirileceğini ifade eden Eray, "Kısacası yeni hastanemiz Yalova ilimize yakışır, bakanlığımızın son standartlarına uygun üçüncü basamak sağlık hizmeti vermeye uygun bir hastane olarak faaliyete geçecek." dedi.

- "Daha önce olmayan hizmetlerin de bu hastanemizde verilmesi sağlanacak"

Dr. Emrah Eray, hastanenin şu anda doğal gaz bağlantısının yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Eray, şu bilgileri paylaştı:

"Bakanlığımızın kabul aşamasıyla nasip olursa nisan ayı içinde taşınma işlemlerini başlatıp Yalova'mıza çifte bayram yaşatma ümidi içindeyiz. Kovid-19 salgını nedeniyle en sıkıntılı dönemden geçmemize rağmen başta ilimizdeki sağlık çalışanlarının özverisi ve altyapımızın müsaitliği sayesinde, sürecin başladığı tarihten itibaren bir hastamızı bile dışarıya göndermedik. Yeni hastanemizle geleceğin planlanması ve daha önce olmayan hizmetlerin de bu hastanemizde verilmesi sağlanacak. Kentimiz deprem bölgesinde yer alması nedeniyle yeni hastanemiz önemli donanımlarla inşa edildi. Bu binamızda 497 deprem izolatörü mevcut. Mühendis arkadaşlarımız bu konuyu daha iyi bilirler ama bu bina açıldığı zaman Yalova'nın en güvenli binası olacak. Hatta 8-8,5 büyüklüğünde deprem anında dahi buradaki hiçbir hizmetimizin aksamayacağının garantisini verebiliriz."

Şantiye şefi inşaat mühendisi Ahmet Beşışık ise 200 dönüm arazide 105 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin en önemli özelliğinin yüksek oranda depreme dayanıklılık olduğunu belirtti.

Bodrum katıyla 5 katlı hastanenin son işlerini yaptıklarını dile getiren Beşışık, hastanenin yakın zamanda hizmete girecek olmasının heyecanını yaşadıklarını sözlerine ekledi.

