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Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

YALOVA HABERLERİ  | 23.06.2020 18:58 | Son Güncelleme

Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

İstihbari çalışmalar doğrultusunda A.D, I.B, P.K. ve A.K'yi teknik takibe alan ekipler, Yalova'nın yanı sıra Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen 4 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta sorguları tamamlanan I.B. ve P.K. çıkarıldıkları nöbetçi hekimlikçe tutuklandı. A.D. ile A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cinarcik
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