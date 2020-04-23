YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova polisi vatandaşlara maske dağıttı

Yalova polisi vatandaşlara maske dağıttı

YALOVA HABERLERİ  | 23.04.2020 14:31 | Son Güncelleme

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.Vatandaşların koronavirüsten korunması için emniyet teşkilatı büyük gayret gösteriyor.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.
Vatandaşların koronavirüsten korunması için emniyet teşkilatı büyük gayret gösteriyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da polis önemli bir görev üstleniyor. Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Şehrin ana arterlerindeki özellikle maskesi olmayan vatandaşlara verilen maskeler sayesinde vatandaşların virüsten korunması hedefleniyor. Dağıtım esnasında vatandaşlara maske takmadan dışarıya çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Yalova Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:05
Öğle
13:06
İkindi
16:53
Akşam
19:57
Yatsı
21:25

Yalova Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Marmara Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Liman Eczanesi
Cinarcik
Çakıl Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Oral’dan semt pazarı teşekkürü

Oral’dan semt pazarı teşekkürü

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Yalovalı emekliden balkon konserleri

Yalovalı emekliden balkon konserleri

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.