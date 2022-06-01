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Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Arıca'dan LGS öncesi öğrencilere öneriler:

01.06.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kendilerine vakit ayırsınlar. Özellikle erken saatte uyuyup, minimum 8 saat uyku düzeni olması gerekiyor"

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrencilere özellikle uyku ve beslenmelerine özen göstermeleri uyarısında bulundu.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu sınava girecek öğrencilerin ailelerinin de dikkatli olması gerektiğini anlatan Arıca, "Bir kere çocuk bu sınava girmeden önce yoğun bir tempoyla çalışmış, özellikle son 48 saat kafasındaki soruları, ders çalışmayı biraz pasife alması ve kafasını tamamen dinlendirmesi lazım." dedi.

"Son 48 saat ders çalışmasınlar, dinlensinler. Kendilerine vakit ayırsınlar." diyen Arıca, şöyle devam etti:

"Özellikle erken saatte uyuyup, minimum 8 saat uyku düzeni olması gerekiyor. Bol sıvı içmeleri gerekiyor. Bol sıvı vücut metabolizmasını hızlandırır ve hafızayı artırır. Suyu, sporu, uykuyu özellikle önemsesinler."

- "Aileler çocuklarıyla biraz vakit geçirsin"

Prof. Dr. Arıca, kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin ilaçlarını ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizerek, son 1-2 gün protein ağırlıklı yiyeceklere ağırlık verilmesinin uygun olacağını aktardı.

Arıca, şunları kaydetti:

"Karbonhidrat ve yağdan biraz uzak durabilirler. Son 1-2 gün aileler çocuklarıyla biraz vakit geçirsin, kardeşleriyle vakit geçirsin. Biraz o ailevi hayatı yaşamaları gerekiyor. Bu tabii sınav öncesi olan öneriler. Sınavdan sonra çok daha önemli problemler başlıyor. Sınavdan çıkar çıkmaz özellikle çocuğumuzu 'sınav nasıl geçti, kaç tane netin var, neler yaptın, nereyi kazanacaksın?' gibi sorulardan ziyade yine bir yerlerde oturtup yemeğini yedirip, suyunu içirtip biraz da zamana yayarak çocuk kendini toparladıktan sonra bir takım sorularla sorgulamamız gerekiyor. Çocuğun üzerine fazla gidilmemeli. Özellikle başka çocuklarla karşılaştırmaya gitmekten biraz uzak durmalıyız."

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