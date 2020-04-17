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Yalova Üniversitesinde video laringoskop prototipi üretildi

YALOVA HABERLERİ  | 17.04.2020 20:57 | Son Güncelleme

Yalova Üniversitesinde video laringoskop prototipi üretildi

Yalova Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev alan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla düşük maliyetli video laringoskop üretti.

Yalova Üniversitesinden yapılan açıklamada, Yalova Meslek Yüksekokulunda video laringoskop yapımına başlandığı belirtildi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Bingöl tarafından geliştirilen iki farklı video laringoskop modelinin prototipinin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiği aktarıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özellikle solunum sıkıntısı durumlarında, solunum yoluna ağız ya da burundan özel bir tüp yerleştirilmesi anlamına gelen entübe işleminin uygulandığı hastalara müdahale sırasında yakın teması önlediği için sağlık çalışanları tarafından kullanılan video laringoskop prototipinin denemeleri Yalova Devlet Hastanesinde gerçekleştirilecek ve talep edilmesi halinde daha fazla üretilecek. Bilgisayar ve cep telefonlarına bağlanarak kullanılabilen video laringoskop, piyasada ortalama 15-20 bin lira gibi bir fiyata satılırken 3D yazıcı ile kamerası dahil ortalama 100 lira gibi bir fiyata üretilecek."

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Anahtar Kelimeler:
laringokskop Video Yalova Üniversitesi

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