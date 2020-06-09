Yalova Üniversitesi’ne yeni fakülte

Yalova Üniversitesi yeni bir fakülteye daha kavuştu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin tabelası İslami Bilimler Fakültesi’nden boşalan binaya asıldı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci fakültenin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 650 öğrenci ile burada hizmete gireceğini dile getirdi

Yalova Üniversitesi gelişimini hızla devam ettiriyor. Bu kapsamda Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’nin çabaları sayesinde YÖK, Yalova Üniversitesi bünyesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini açma kararı almıştı. Bu karar sonrasında çalışmalara başlayan Cebeci, İslami İlimler Fakültesi’nden boşalan binaya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini kanalize etti. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alacak olan bölümden mezun olacak öğrenciler ise geniş bir alanda istihdam edilebiliyor.

Fakülte ve fakültenin çalışma alanları hakkında da bilgiler veren Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Sosyal Hizmet Bölümü’nün bu fakülteye aktarılması ile birlikte 650 öğrencisi ile eğitim ve öğretimi burada devam ettireceğiz. Bu fakültenin yeni bölümlerine bu yıl öğrenci almayacağız. Bu daha önceden İktisat Fakültesi altında açık olan bir bölümdü. Ancak yapılan araştırmalarda bu bölümün tüm dünyada sosyal ve beşeri bilimler adı altında eğitim öğretim verdiği görüldüğünden YÖK fakülteyi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak hayata geçirme kararı aldı. Bu sene Tarih ve Psikoloji bölümlerimiz aktif. Ama bu bölümlerde henüz hiçbir hocamız bulunmuyor. Sosyal Hizmet Bölümü’nde de 16 hocamız var. Bu hocalar da tamamen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine aktarılmış durumda. 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflar İktisat Fakültesinde eğitime başladıkları için oradan mezun olacaklar. Hocalarımız da 4 yıl boyunca hem İktisat Fakültesi’nde hem de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde eğitim verecekler. Bu yıl yeni bölümlere öğrenci almayacağız. Seneye 3 yeni bölüme öğrenci almaya başlayacağız. Sosyal Hizmet Bölümü’nün çalışma alanları çok geniş. Çocuk esirgeme kurumları, huzurevleri, hastaneler, Diyanet, hapishaneler, yani insanla ilgili ne varsa bu bölümde tamamen var. Öğrencilerimiz de buna yönelik dersler ve uygulamalar görecekler. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerimizin istihdamı da o denli kolay oluyor. Böyle önemli bir fakülteyi Yalova’mıza kazandırmış olmaktan mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.