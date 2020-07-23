Yalova Valisi Muammer Erol’dan Basın Bayramı mesajı:

Yalova Valisi Muammer Erol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında, “Basın çağdaş demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir” dedi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Vali Muammer Erol, halkın haber alma hakkının sağlanması için canını dişine takarak durmaksızın çalışan basın mensuplarını kutladı. Demokrasinin vazgeçilmezlerinden birisinin de basın olduğuna vurgu yapan Vali Erol mesajında şu sözlere yer verdi:

“24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, ülkemizde her yıl 24 Temmuz günü ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Her basın mensubu aynı zamanda bir araştırmacı ve hakikatin peşindeki insandır. Hakikati kamu adına araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, toplum ve devlet arasında köprü olma görevi üstlenen basın mensupları, zor şartlarda 7 gün 24 saat, zaman zaman ise canlarını da tehlikeye atarak görevlerini özveriyle yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Çağdaş ve demokratik ülkelerde dördüncü kamusal güç olarak kabul edilen ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basının, kamuoyunun ülke ve dünyadaki gelişmelere dair doğru, gerçek ve güvenilir bilgiler içeren haber alma ihtiyacının karşılanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması, gibi önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde, hayatını kaybeden basın mensuplarını saygı ve rahmetle anıyor, başta Yalova’mızda görev yapan basınımızın güzide temsilcileri olmak üzere, tüm değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim”

