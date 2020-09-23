YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova Valisi pandemi tedbirlerini denetledi

Yalova Valisi pandemi tedbirlerini denetledi

YALOVA HABERLERİ  | 23.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Yalova Valisi Muammer Erol, ilde korona virüs tedbirlerini denetledi.

Yalova Valisi Muammer Erol, ilde korona virüs tedbirlerini denetledi. Yalova Valisi Muammer Erol, kuralların ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.
İçişleri Bakanlığı’nın talimatı sonrasında Yalova’da korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde durdurulan toplu taşıma araçlarına binen Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalarını istedi. Ardından işyerlerini de gezen Vali Erol ve beraberindekiler buralarda da kurallara uyulup uyulmadığını denetlediler. Korona virüsle mücadelede belirlenen kurallara uyulması için gereken her şeyin yapılacağını belirten Yalova Valisi Muammer Erol, “Kuralların ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Öte yandan Çınarlı Abdülkadir Camisi önünde vatandaşlara aşure dağıtımına da katılan Vali Erol ilk aşureyi de elleriyle doldurdu. Vatandaşlara aşure ikram eden Yalova Valisi Muammer Erol ardından denetimlere devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar

Yalova Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
13:00
İkindi
16:24
Akşam
19:06
Yatsı
20:25

Yalova Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Fatih Eczanesi
Merkez
Mervem Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Çınarcık Eczanesi
Cinarcik
Aliş Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gurur yüklü buruk tören
Gurur yüklü buruk tören
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çınarcık, sezonda 1 milyon turist ağırladı
Çınarcık, sezonda 1 milyon turist ağırladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.