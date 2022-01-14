Yalova ve Bursa'daki kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yalova ve Bursa'da 17 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi, yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Yalova ve Bursa'da 17 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 3 milyon 387 bin 600 adet boş makaron, 251 bin 960 adet dolu makaron, 548 kilogram tütün, 46 kilogram nargile tütünü, 810 yasal ürünlerden sökülmüş bandrol, 8 sigara sarma makinesi, 7 adet hava kompresörü, 13 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, hakimliğe sevk edilen S.S. tutuklandı.
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