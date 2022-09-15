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Yalova ve Eskişehir'de sosyal konut projesi için başvurular sürüyor

15.09.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova ve Eskişehir'de sosyal konut projesi için başvurular sürüyor

YALOVA/ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yalova ve Eskişehir'de başvurular devam ediyor.

Yalova'da yapılacak 800 sosyal konut için e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerine belgelerini ibraz ederek hak sahipliği süreci için listelerde yerlerini aldı.

Sosyal konut almak isteyenlerden Azmi Geyik, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu, kiradan kurtulup ev sahibi olmak istediğini söyledi.

Murat Özdalgıç, 40 yıldır Yalova'da yaşadıklarını belirterek, "Bu ikinci başvurum olacak. Daha önce bana çıkmamıştı. İnşallah bu defa çıkar. Heyecan var şu an. Uygulamadan memnunuz. Gayet iyi bir uygulama ama ev çıkarsa çok daha iyi olacak, daha mutlu olacağım." dedi.

Gülay Gündüz, dördüncü kez TOKİ konutuna başvurduğunu dile getirerek, "İnşallah bu sefer çıkar. Heyecanlıyım. İnşallah kiracılıktan kurtuluruz. Bu yaşıma kadar hep kiracıydım. Uygulama güzel, inşallah herkese hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Çiftlikköy ilçesinde yaşadığını anlatan Güngör Nesrin de sosyal konut uygulamasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Nesrin, "Allah razı olsun Başkanımızdan, büyüklerimizden. Bugüne kadar hiç evim olmadı. Ailemin hepsi kirada öldü. İnşallah ben ev sahibi olurum." diye konuştu.

- Eskişehir

"İlk Evim, İlk İş Yerim" adlı kampanya kapsamında 1800'ü il merkezinde olmak üzere Eskişehir'de 2 bin 599 konut yapılacak.

Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden işlemlerini yaptıran vatandaşlar, hak sahipliği sürecini beklemeye başladı.

Banka önlerinde başvuru sırası bekleyen vatandaşlar, projenin hayata geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

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