Yalova ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Yalova ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlarda İ.D. (39), M.D. (57), Ş.A. (47) ve N.Y. (33) yakalanmıştır. Operasyon kapsamında ev ve araç aramalarında toplam 666,59 gram esrar, 1 adet tabanca ve 40 adet fişek elde edilmiştir. Şüpheli şahıslar ile ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçundan adli işlem yapılarak adli mercilere sevk edilecektir."

