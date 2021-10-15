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Yalova'da 12 yaşındaki yeğenini öldürdüğü iddia edilen amca gözaltına alındı

15.10.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini de yaralayan zanlının bir süre psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü

Yalova'da 12 yaşındaki yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen amca gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Dere Mahallesi Kurtulmuş Caddesi'nde üst katlarında oturan dedesinin evinde kalan 12 yaşındaki Erdem Ş, yanında uyuduğu amcası Fuat Ş. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklandı.

Kendisini de bıçakla yaralayan Fuat Ş. ile yeğeni, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Erdem Ş. yolda hayatını kaybetti, amca ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dede Sami Ş, gazetecilere, oğlunun bir süre psikolojik tedavi gördüğünü ancak yarıda bıraktığını öne sürdü.

Amca yeğen birbirlerini çok sevdiklerini belirten Sami Ş, "Amca hastaydı, tedaviyi reddetmişti, doktora da gitmiyordu. Bir hap kullanıyordu. Onu da ne kadar süre önce bıraktı bilmiyoruz. 'Ben iyiyim' diyordu." ifadelerini kullandı.

Ortaokul 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen çocuğun annesi ve babasının bir süre önce boşandığı öğrenildi.

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