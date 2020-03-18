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Yalova’da 18 Mart törenleri

YALOVA HABERLERİ  | 18.03.2020 11:52 | Son Güncelleme

Yalova’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Yalova’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü törenleri yapıldı.
Her yıl coşkulu törenlerle kutlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi bu yıl korona virüsü tedbirleri dahilinde sadece Atatürk anıtına çelenk sunulması ile gerçekleştirildi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Yalova Valisi Muammer Erol törene katılan gazilerle bir süre sohbet ettikten sonra tören sona erdi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Merkez
Kovancı Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
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Cinarcik
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