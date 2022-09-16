YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da "2. Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlendi

Yalova'da "2. Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlendi

16.09.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da "2. Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlendi

Yalova'da "2. Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlendi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Evrensel Çocuk Film Festivali"nde 5 ülkeden 9 film çocuklarla buluştu.

Festival kapsamında sabah saatlerinde Hersek sahilinde ağaç dikimine katılan çocuklar, Altınova Belediyesi Konferans Salonu'nda Fransa, Rusya ve İran yapımı 3 film izledi.

Ardından küçük yaş çocuklar için aynı salonda Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, ABD ve İran yapımı filmler gösterime sunuldu.

Kapalı pazar yerinde devam eden program, İran ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Festivalle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, festivalin ilçe için çok güzel geçtiğini söyledi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve emeği geçenlere teşekkür eden Özyiğit, "İlçemiz nüfus olarak küçük olmasına rağmen yaptığımız işler çok büyük. Belediyemiz, kaymakamlığımız, kurumlarımızla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ben bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Film ve sanat insanları buluşturur. Burada uluslararası bir film festivalinde 9 film sergilenecek. Bu da çocuklarımız için bir kaynaşma, bir barış gösterisi olacak."

Belediye Başkanı Metin Oral ise sabah saatlerinde ilçede başlayan etkinliğin akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Kapanış filmini İran filmi ile yapıyoruz. Başrol oyuncumuz burada. Bir çocuk festivalinde çocuklarımızın burada kültürel bir buluşması oldu. Bize katkı sağlayan Sefine Tersanesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu festivalin özelliği, 5 ülkeden 9 film sabah saatlerinde gösterildi. Kapanışını yapacağımız İran filmi, İran dışında ilk dünya prömiyeri Türkiye'de Altınova'da gösterilmiş olacak. O yönden de özelliği olan bir film oldu."

Bulgaristan ve Filipinler'den gelen çocukların pandomim ile dans gösterisinin sonrası program, İran dışında ilk defa dünya prömiyeri Yalova'da yapılan İran yapımı "Luopetoo" filmiyle son buldu.

Yalova'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova’da ciple tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıYalova’da ciple tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kaybolduSivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu
Konyaspor stadına kavuşuyorKonyaspor stadına kavuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Yalova Altınova Belediyesi

Yalova Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:03
İkindi
16:33
Akşam
19:19
Yatsı
20:39
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.