Yalova'da "2. Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlendi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Evrensel Çocuk Film Festivali"nde 5 ülkeden 9 film çocuklarla buluştu.

Festival kapsamında sabah saatlerinde Hersek sahilinde ağaç dikimine katılan çocuklar, Altınova Belediyesi Konferans Salonu'nda Fransa, Rusya ve İran yapımı 3 film izledi.

Ardından küçük yaş çocuklar için aynı salonda Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, ABD ve İran yapımı filmler gösterime sunuldu.

Kapalı pazar yerinde devam eden program, İran ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Festivalle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, festivalin ilçe için çok güzel geçtiğini söyledi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve emeği geçenlere teşekkür eden Özyiğit, "İlçemiz nüfus olarak küçük olmasına rağmen yaptığımız işler çok büyük. Belediyemiz, kaymakamlığımız, kurumlarımızla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ben bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Film ve sanat insanları buluşturur. Burada uluslararası bir film festivalinde 9 film sergilenecek. Bu da çocuklarımız için bir kaynaşma, bir barış gösterisi olacak."

Belediye Başkanı Metin Oral ise sabah saatlerinde ilçede başlayan etkinliğin akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Kapanış filmini İran filmi ile yapıyoruz. Başrol oyuncumuz burada. Bir çocuk festivalinde çocuklarımızın burada kültürel bir buluşması oldu. Bize katkı sağlayan Sefine Tersanesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu festivalin özelliği, 5 ülkeden 9 film sabah saatlerinde gösterildi. Kapanışını yapacağımız İran filmi, İran dışında ilk dünya prömiyeri Türkiye'de Altınova'da gösterilmiş olacak. O yönden de özelliği olan bir film oldu."

Bulgaristan ve Filipinler'den gelen çocukların pandomim ile dans gösterisinin sonrası program, İran dışında ilk defa dünya prömiyeri Yalova'da yapılan İran yapımı "Luopetoo" filmiyle son buldu.



