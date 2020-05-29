YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı

Yalova’da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı

YALOVA HABERLERİ  | 29.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Yalova’da 74 gün sonra cemaatle cuma namazı kılındı.

Yalova’da 74 gün sonra cemaatle cuma namazı kılındı. Müftülük tarafından belirlenen cami ve alanlar vatandaşlarla dolup taştı.
COVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Vatandaşlar cami ve avluları ile belirlenen alanları doldurup taşırdı. Cuma namazı için alanlara gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlar vatandaşlara Altınova Belediyesi ekiplerince maske ve tek kullanımlık seccade verildi. Ayrıca vatandaşlara dezenfekten solüsyonu sıktı. Evlerinde abdestleri alarak camiye gelen cemaat, maskeli şekilde sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu. Öte yandan Altınova Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve Altınova Belediyesi ekipleri, 2.5 ay sonra ilk kez cemaatle kılınan cuma namazına yönelik her türlü tedbiri aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Yalova Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:36
Sabah
05:29
Öğle
13:05
İkindi
17:03
Akşam
20:32
Yatsı
22:17

Yalova Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Alper Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Liman Eczanesi
Cinarcik
Aliş Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yalova’da Gençlik Haftası kutlanmaya başlandı

Yalova’da Gençlik Haftası kutlanmaya başlandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sultan Baba’nın Kızı Toprağa Verildi

Sultan Baba’nın Kızı Toprağa Verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.