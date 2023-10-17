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Yalova’da 335 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

17.10.2023 14:16 | Son Güncelleme:
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Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken 335 bin 300 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Yalova üzerinden geçerek çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı değerlendirilen 01 plakalı panelvan minibüsü takibe alındı. Polis, aracı Altınova ilçesi yol kontrol noktasında güvenli bir şekilde durdurdu. Araç sürücüsü K.K, gözaltına alınırken araçta yapılan aramada, koli içinde 24 ayrı hazırlanmış ambalajda toplamda 335 bin 300 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi.

Operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bu güne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik ecza grubu hap yakalaması olarak kayıtlara geçti.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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