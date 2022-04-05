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Yalova'da, 42 dilenci suçüstü yakalandı

05.04.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da, 42 dilenci suçüstü yakalandı

Yalova Belediyesince yapılan uygulamada, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 42 dilencinin suçüstü yakalandığı bildirildi.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ramazan ayında halkın manevi duygularını istismar eden dilencilere karşı uygulama gerçekleştirdiği anlatıldı.

Şehir merkezinde sivil ekiplerin de katılımıyla yapılan uygulamada, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 42 dilencinin suçüstü yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı dolayısıyla artan dilencilere karşı gerçekleştirilen uygulamada yabancı uyruklu dilenciler çocuklarıyla birlikte dilenirken sivil zabıta ekipleri tarafından ele geçirildi. Dilencilerin üst aramaları yapılarak üstlerinden çıkanlar tutanakla tespit edilerek kayıt altına alındı. Yakaladığımız dilencilerin çoğu çocuklarıyla mendil ve tespih satma bahanesiyle vatandaşların manevi duygularını istismar edenlerden oluşuyor."

Açıklamada, uygulama sırasında çocukları olan kadın dilencilerin ellerindeki biberonların boş olduğunu gören ekiplerin, süt ve mama tedarik ederek çocukların karınlarının doyurulmasını sağladığı aktarıldı.

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