Yalova'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 75 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Polis, ihbar üzerine düzenlediği operasyonda da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.G'yi gözaltına aldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen kamyonete de el konuldu.

