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Yalova'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

08.04.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçedeki bir binada tadilat yapan İ.K'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında katil zanlısı Uğur Ender T'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekiplerince adliyeye getirilen şüpheli, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişman mıyım, kabul etmiyorum ki neden pişman olayım." yanıtını verdi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan Uğur Ender T, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- Olay

Uğur Ender T, Yalı Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında tadilat yapan İ.K'nin (21) yanına gelmiş, aralarında kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü.

Kısa süre önce tanıştığı Uğur Ender T. tarafından cam parçasıyla boğazı kesildiği öne sürülen İ.K, Yalova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise İsmet İnönü Caddesi'nde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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