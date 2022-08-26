Yalova'da bisiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bisiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede aynı gün meydana gelen 5 bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, park halindeyken kilitleri kırılarak çalınan bisikletlerin panelvan bir araçla götürüldüğünü belirledi.

Zanlılar T.B. ve M.D'yi gözaltına alan ekipler, araçta Çiftlikköy'den çalınanlar dahil 9 bisiklet ile kilit kırmaya yarayan alet takımı buldu.

Kocaeli'nin Gölcük ve Bursa'nın Orhangazi ilçelerinde de bisiklet çaldıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz