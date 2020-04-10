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Yalova’da buruk tören

YALOVA HABERLERİ  | 10.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü Yalova’da koronavirüs tedbirleri gölgesinde kutlandı. Maskeleri ile törene katılan polisler, sosyal mesafe kuralına harfiyen uydu.
İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ve müdür yardımcıları ile polislerin katıldığı tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşının okunduğu tören, polis şehitliğini ziyaret ile devam etti. Buradaki törende, katılanlara maske, eldiven verilerek dezenfektan dağıtıldı. Yalova Müftülüğünden Zekai Salman şehitler için Kur’an-ı kerim okudu. Dualar edilen törende polis şehitlerinin mezarları da ziyaret edildi. Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık mezarlara karanfil bırakarak, şehit polislerin ruhları için dua etti.
Hakan Fındık, “Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın güven ve huzuru için gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman şehitlerimiz! Teşkilatımızın kuruluşunun 175. yıl dönümünde sizleri rahmet ve şükranla anıyoruz. Hatıralarınızı sonsuza kadar yaşatacağız. Sizler kanınızı ve canınızı vererek şehitlik mertebesine ulaştınız. Ne mutlu sizlere ki en yüce makamın sahibi oldunuz. Allah katında en büyük rütbeye eriştiniz. Kanlarınızla bayrağı bayrak, canlarınızla toprağı vatan yaptınız. Şimdi şan ve şeref dolu tarihimizin onur ve gururuyla huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Geride bıraktığınız yakınlarınıza devletimizin şefkat eli uzanıyor, uzanmaya da devam edecektir. Gözünüz arkada kalmasın, ruhunuz şâd olsun” dedi.

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