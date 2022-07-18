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Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

18.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

Yalova'da denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında denize düştüğü iddia edilen kılavuz kaptan yaşamını yitirdi.

Çiftliköy demirleme sahasındaki tanker gemisine yanaşan "Yalova Pilot 2" isimli bottaki kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Denizden çıkarılan Kıribrahim, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılavuz kaptan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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