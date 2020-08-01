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Yalova'da denize giren kişi boğuldu

YALOVA HABERLERİ  | 01.08.2020 18:36 | Son Güncelleme

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren 71 yaşındaki kişi boğuldu.

Araştırma Sahili olarak bilinen bölgede denize giren Ragıp Daş, suda gözden kayboldu. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Daş'ın cesedi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Yalova Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:53
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:26
Yatsı
22:02

Yalova Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Irmak Eczanesi
Merkez
Mervem Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Çınarcık Eczanesi
Cinarcik
Selin Eczanesi
Ciftlikkoy
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