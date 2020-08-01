Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren 71 ya\u015f\u0131ndaki ki\u015fi bo\u011fuldu.\nAra\u015ft\u0131rma Sahili olarak bilinen b\u00f6lgede denize giren Rag\u0131p Da\u015f, suda g\u00f6zden kayboldu. \u00c7evredekilerin yard\u0131m\u0131yla denizden \u00e7\u0131kar\u0131lan Da\u015f'\u0131n cesedi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!\u015eehrin ortas\u0131nda deh\u015fet sa\u00e7t\u0131! Arac\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc kesip pompal\u0131 t\u00fcfekle kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131