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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

28.04.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ve Narkotim ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ve süresi boyunca uyuşturucu madde suçları ile uyuşturucu madde suçlarına karışan kişilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda İstanbul'dan Yalova'ya bir ticari taksi ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ve ildeki üst torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına ulaştırılacağı bilgisine ulaşan ekipler, S.A. yönetimindeki ticari taksiyi Çiftlikköy ilçesindeki VOPAK kontrol noktasında durdurdu.

Araç sürücüsü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan S.A'yı gözaltına alan ekipler, araçta yaptığı aramada bagaj kısmında 4 ayrı poşet içerisinde 4 kilo 100 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Ekipler, ticari taksi ile irtibatlı olduğu ve şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen S.Ö'yü ise buluşma noktasında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen S.A, S.Ö. ve S.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Öte yandan İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi gece saatlerinde Yalova üzerinden çevre illere sevk edeceği belirlenen A.S. yönetimindeki otomobili durduran ekipler, sürücünün ön mülakatta panik ve aşırı heyecanlı tavırlar sergilemesi üzerine araçta yaptığı aramada 950 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.S, çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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Yalova Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:06
İkindi
16:54
Akşam
20:02
Yatsı
21:32
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

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