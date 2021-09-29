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Yalova'da emekli olan itfaiye erine meslektaşlarından sürpriz kutlama

29.09.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da emekli olan itfaiye erine meslektaşlarından sürpriz kutlama

Yalova'da emekli olan itfaiye erine meslektaşlarından sürpriz kutlama

İtfaiye Haftası nedeniyle Yalova'da şehir turu atan Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 30 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan itfaiye eri Kaya Özer'e sürpriz kutlama yaptı.

Hafta nedeniyle itfaiye araçlarıyla şehir merkezinde konvoy oluşturan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, daha önce kurumdan emekli olan ve araç kiralama şirketinde çalışan Özer'in bulunduğu iş yerine yakın bir bölgeye geldi.

Özer'in iş arkadaşlarıyla önceden sürpriz için anlaşan ekipler, yangın ihbarında bulunarak Özer'i dışarıya çıkarmalarını istedi.

İş arkadaşları ve vatandaşların "dışarıda yangın var" diyerek iş yerinden dışarıya çağırdığı emekli itfaiyeci Özer, yangın yerine eski mesai arkadaşlarını görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Eski meslektaşları, Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne verdiği emek ve katkılardan dolayı Özer'e plaket takdim etti.

Sürpriz kutlama, İtfaiye Müdürü Ergül Orakçı ve personelin, Yalova Belediyesi önünde toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Gazetecilere açıklama yapan Özer, Yalova Belediyesinde yaklaşık 30 yıl itfaiyeci olarak görev yaptığını, yangın, sel, deprem gibi çok fazla afete ilk koşanlardan biri olduğunu anlattı.

Mesleği gereği en ön safhada mücadele ettiklerini aktaran Özer, "Vatandaşların, yangın çıkmış, diye söylemlerini duydum. Hemen koşarak dışarı çıktım. Hem neresi yanıyor diye kontrol etmek hem de eski bir itfaiyeci olarak ilk müdahaleyi yapmak için. İtfaiye Haftası nedeniyle mesai arkadaşlarım bana küçük bir sürpriz yapmak istemişler. Böyle anlamlı bir günde beni onore ettikleri için Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'a ve İtfaiye Müdürlüğü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İtfaiyemizin 307. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

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