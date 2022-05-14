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Yalova'da engelliler için asker eğlencesi

14.05.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da engelliler için asker eğlencesi

Yalova'da, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bir günlük temsili askerlik yapacak engellilerin ellerine kına yakıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesinin Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki etkinliği, tamamı engellilerden oluşan Şifahane Korosu'nun konseriyle başladı.

Koroyu alkışlayan davetliler, hareketli şarkılarda oynayarak gönüllerince eğlendi.

Asker eğlencesi, temsili olarak bir günlüğüne silah altına alınacak 5 engelli gencin ellerine kına yakılmasıyla sona erdi.

Programa, Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ve protokol üyeleri ile engelli bireylerin aileleri katıldı.

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