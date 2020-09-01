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Yalova’da esnek çalışmaya geçildi

YALOVA HABERLERİ  | 01.09.2020 21:27 | Son Güncelleme

Yalova İl Hıfzıssıha Meclisi aldığı bir kararla kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma modeline geri dönüşümünü duyurdu.Yalova’da korona virüs tedbirlerini görüşmek üzere toplanan İl Hıfzıssıha Meclisi artan vaka sayılarını göz önünde tutarak bir karar aldı.

Yalova İl Hıfzıssıha Meclisi aldığı bir kararla kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma modeline geri dönüşümünü duyurdu.

Yalova’da korona virüs tedbirlerini görüşmek üzere toplanan İl Hıfzıssıha Meclisi artan vaka sayılarını göz önünde tutarak bir karar aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında bir araya gelen meclis, kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma modeline dönülmesi karara bağladı. Yalova İl Hıfzıssıha Meclisi tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28.08.2020 günü Vali Muammer Erol başkanlığında 26.08.2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/11 no’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gündemi ile toplanarak;
İlimizde risk altında bulunan grupları korumak ve Covid-19 salgınının yayılımını azaltmak amacı ile 01.09.2020 tarihinden itibaren çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıdaki kriterlere bağlı kalınarak Kurum ve Kuruluşların üst yöneticisi tarafından onaylanan esnek çalışma modelinin Valilik Makam Olur’u ile uygulamaya geçilmesine, bu esnek çalışma uygulamasından kurum amirleri ve birim yöneticilerinin hariçtutulmasına, Uygulamaya personel bazında yapılacak değerlendirme sonucu karar verilmesine, Uygulamanın 1 gün çalışma 1 gün idari izin şeklinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi"

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