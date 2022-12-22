YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da gençler için kaykay pisti yapılıyor

Yalova’da gençler için kaykay pisti yapılıyor

22.12.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gençlere vermiş olduğu kay kay pisti sözünü tuttu.

Yalova’da gençler için kaykay pisti yapılıyor

Tutuk’tan kay kay pisti isteyen gençlerin hayaline kavuşmasına az bir zaman kaldı. Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan 17 Ağustos Parkı’nda yapımına başlanan kay kay pistinde devam eden çalışmaları izleyen Başkan Vekili Tutuk, "Yalova’da ilklere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

Kay kay pistinin 600 metrekare geniş bir alan içinde olacağını belirten Başkan Vekili Tutuk, şöyle konuştu:
“Gençlerimizin ve çocuklarımızın talepleri bizim için önceliktir. Onlardan gelen istekleri Yalova Belediyesi olarak en kısa sürede yerine getiriyoruz. Gençlerimiz özellikle kay kay, paten ve bisikletleriyle akrobasi hareketleri yapabilecekleri bir pist istediler. Bizde bu yönde çalışmalarımıza kısa bir süre içerisinde başladık. Yapmış olduğumuz bu pist şehrimizde ilk detaylı bir kay kay alanı olacak. 600 metrekare içerinde yer alacak olan pistimizde toplam 9 farklı modül yer almaktadır. Belediyemiz olarak en kısa sürede tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova'da balıkçılığın merkezi Kapaklı köyünün tekneleri döviz de kazandırıyorYalova'da balıkçılığın merkezi Kapaklı köyünün tekneleri döviz de kazandırıyor
Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldüKayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü
Ordu'nun Gürgentepe çoban fasulyesi coğrafi işaretle tescillendiOrdu'nun Gürgentepe çoban fasulyesi coğrafi işaretle tescillendi
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:17
Öğle
13:06
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:12
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.