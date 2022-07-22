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Yalova'da girdiği okulda mahsur kalan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı

22.07.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da girdiği okulda mahsur kalan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yalova'da girdiği okulda mahsur kalan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde girdiği okulda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Şehit Talha Bahadır İlkokulunun tuvalet bölümünde tilki olduğu ihbarı üzerine adrese Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Görevliler, tilkiyi mahsur kaldığı yerde yakalayarak binadan çıkardı.

Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen hayvan doğaya bırakıldı.

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