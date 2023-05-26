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Yalova'da gözaltına alınan 5 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

26.05.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'nın Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Altınova ilçesinde Osmangazi Köprüsü çıkışında M.K. ve A.K'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 130 gram skunk ele geçirdi.

Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde ise Türkmenistan uyruklu G.G, K.S. ve H.A'nın ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, 121 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ile 850 kilitli poşet bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan G.G. tutuklandı, M.K, A.K. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.S. hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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Yalova uyuşturucu jandarma

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