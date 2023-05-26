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Yalova'da gözaltına alınan 9 uyuşturucu şüphelisinden 4'ü tutuklandı

26.05.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yalova'da gözaltına alınan 9 uyuşturucu şüphelisinden 4'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin ettiği uyuşturucuyu kentte pazarlayacağı belirlenen N.K'yi takibe aldı.

Bu kişinin bulunduğu taksiyi Yalova-Çınarcık kara yolunda durduran ekipler, gözaltına alınan şüpheliye ait ses sistemine saklanmış 20 çıkında toplam 107 gram metamfetamin ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen G.D, F.Y, T.H. ve A.S.H'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin"le yapılan çalışmalarda 55,19 sentetik kannabinoid, 38,15 gram metamfetamin, 5,98 gram esrar ve hassas terazi bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatılan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, ekipler tarafından yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelileri A.N.K, E.U, G.D. ve O.Y. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu satın aldıkları tespit edilen 7 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.


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