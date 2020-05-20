YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da Hamleler 19 Mayıs Ruhu Adına Yapıldı

Yalova’da Hamleler 19 Mayıs Ruhu Adına Yapıldı

YALOVA HABERLERİ  | 20.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Türkiye Satranç Federasyonu(TSF)’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası eş zamanlı olarak Yalova’da da yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu(TSF)’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası eş zamanlı olarak Yalova’da da yapıldı. Türkiye genelinde ki organizasyona 5 bin 548 lisanslı sporcu Yalova’daki turnuvaya ise 70 sporcu hamlelerini 19 Mayıs ruhu adına gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki turnuvayla eş zamanlı olarak yapılan Yalova ayağına sporcular büyük ilgi gösterdi.
70 sporcunun ter döktüğü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası’na Çiftlikköy ekibi Altıknale Satranç Spor Kulübü damga vurdu. Kıran kırana geçen müsabakaların ardından Altınkale’nin sporcusu Taylan Rüzgar birinci olurken, Yalova Belediyesporlu İsmail Tarık Baltacı ikinciBeyaz Fil Satranç Spor Kulübü’nden Metin Enis de turnuvada üçüncü sırayı aldı. En iyi kız sporcu dalında Altınkale Satranç Spor Kulübü’nden Funda Karaalioğlu, rakiplerini geride bırakmasını bildi ve madalyaya uzandı.
Yalova Satranç İl Temsilcisi Erkan Şat,” 19 Mayıs ruhuyla gerçekleştirdiğimiz online turnuvaya katılım gösteren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Derece elde den sporcularımızın madalya ve hediyelerini en kısa zamanda kargo yoluyla ulaştıracağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı

İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı

Yalova Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:35
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:24
Yatsı
22:05

Yalova Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Feyza Eczanesi
Merkez
Lale Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Işıl Eczanesi
Cinarcik
Çakıl Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yalova’da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı

Yalova’da 9 milyon 634 bin TL mali ve sosyal destek dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yalova’da 213 kişi karantina altında

Yalova’da 213 kişi karantina altında

Yalova Valisi talimat verdi

Yalova Valisi talimat verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.