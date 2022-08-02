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Yalova'da iş yerine ait çiçeğin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

02.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da iş yerine ait çiçeğin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Yalova'da bir kadının, giyim üzerine faaliyet gösteren iş yeri önündeki kaktüs bitkisini alıp uzaklaşması, iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yalova merkez Huzur Sokak'ta faaliyet gösteren giyim dükkanını kapatıp evine giden iş yeri sahibi, sürekli dışarıda tuttuğu kaktüs bitkisinin yerinde olmadığını fark etti.

Çiçeğin akıbetini öğrenebilmek için güvenlik kamerası kaydını izleyen esnaf, kapıyı kilitleyip gittikten bir süre sonra sokaktan geçen bir kadının çiçeği kontrol ettiğini gördü.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, ilk başta çiçeği kontrol eden kadın, bir süre uzaklaştıktan sonra geri dönerek saksıyla uzaklaşıyor.

2 yıldır iş yerinin önünde duran çiçeğini alan kadını izleyen esnaf, bu durumu sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

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