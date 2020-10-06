YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak

Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak

YALOVA HABERLERİ  | 06.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

“Yalova İli Engelli Gençleri İçin Tersane Sektöründe Mesleki Eğitimden İstihdama Köprü Kurmak” Projesi kapsamında Başlangıç Sözleşmesi İmzalandıValimiz Muammer Erol, Yalova Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulan “Yalova İli Engelli Gençleri İçin Tersane Sektöründe Mesleki Eğitimden İstihdama Köprü Kurmak” projesine ilişkin başlangıç sözleşmesini imzaladı.

Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak

“Yalova İli Engelli Gençleri İçin Tersane Sektöründe Mesleki Eğitimden İstihdama Köprü Kurmak” Projesi kapsamında Başlangıç Sözleşmesi İmzalandı
Valimiz Muammer Erol, Yalova Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulan “Yalova İli Engelli Gençleri İçin Tersane Sektöründe Mesleki Eğitimden İstihdama Köprü Kurmak” projesine ilişkin başlangıç sözleşmesini imzaladı. Valilik Makamında düzenlenen imza törenine, Valimiz Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erhan Dede katıldı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilan etmiş olduğu 2020 yılı Sosyal Gelişme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan Yalova Üniversitesi’nin “Yalova İli Engelli Gençleri İçin Tersane Sektöründe Mesleki Eğitimden İstihdama Köprü Kurmak” adlı projesi Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yalova Üniversitesi Engellilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yalova Tersaneciler Derneği, Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilecektir.
Türkiye’de engelli gençlerin ve tersanelerdeki iş kazası mağdurları ve yakınlarının mesleki eğitim ve istihdamlarına yönelik sürecin bir bütün halinde ele alınıp çözüm üretmeye yönelik yenilikçi çalışmalar yapılması hedeflenen Proje kapsamında; Yalova ilinde ikamet eden 18-30 yaş aralığındaki lise düzeyinde eğitime sahip 50 engelli bireyin (görme ve zihinsel engeli bulunan bireyler hariç) tam katılım ve fırsat eşitliği çerçevesinde mesleki eğitim ve toplumsal yaşama katılımının sağlanması, Tersane sektöründen yaşanan iş kazası mağdurlarının mesleki eğitim ve toplumsal yaşama katılımının sağlanması, Proje kapsamında eğitim gören ve başarılı olan 25 engelli bireyin istihdamı ile ekonomik hayata katılımlarının sağlanması, Engelli gençlere yönelik mesleki eğitim programının oluşturulması, Proje kapsamında eğitim gören iş kazası mağdur ve yakınlarından başarılı olan 5 bireyin istihdamı ile ekonomik hayata katılımlarının sağlanması, İşveren ve diğer çalışanların engelliler konusunda eğitilmesi, Eğitimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Yalova Üniversitesi bünyesinde engelli entegre yüksekokulu kurulması amaçlanıyor.

Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Yalova Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:56
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Yalova Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Ebru Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Tutuk bisikletçilerle pedal bastı
Başkan Tutuk bisikletçilerle pedal bastı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yalova’da şehit polisin ailesine devlet övünç madalyası
Yalova’da şehit polisin ailesine devlet övünç madalyası
Büyükgümüş, Altınova esnafını gezdi
Büyükgümüş, Altınova esnafını gezdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.