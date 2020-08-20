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Yalova’da kaçak tütün operasyonu

YALOVA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi il genelinde gerçekleştirilen operasyonla kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.Yalova’da kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yalova’da kaçak tütün operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi il genelinde gerçekleştirilen operasyonla kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.
Yalova’da kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada 12 bin 68 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 26 kilo bandrolsüz nargile tütünü, ve 20 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi hakkında işlem yapılırken, ele geçirilen kaçak tütünler ve makaronlar ise imha edildi.

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